Entrevista exclusiva con Laura Quiñones Urquiza, conductora del nuevo podcast ‘Trazos Criminales’ de Óyenos Audio

Fue una oportunidad pero me jugaba en contra, porque no es el mismo lenguaje entre mis colegas o gente de mi ámbito con mi blog, en clases o conferencias; en medios masivos de comunicación hay que aprender un estilo de lenguaje para comunicar y no es fácil adaptarse.

¿CÓMO COMENZASTE TU CARRERA EN ESTE CAMPO?

Venía del campo de la Psicología y no me veía con la capacidad de atender pacientes si me recibía, ya estaba avanzada en la carrera, así que un día “vi luz y entré” al Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y me permitieron inscribirme en 2007 en la Diplomatura en Criminología, Criminalística y Derechos Humanos, me iba demasiado bien y no parecía ser real.

Luego me inscribí en una especialización en Técnica de Perfilación con Vicente Garrido de España, él me decía que tenía que dedicarme a esto, que no creía que fuese mi primer curso porque nunca podía corregirme los ejercicios y que escribiéramos un libro juntos, te podés imaginar que ya esto era demasiada coincidencia, así que le hice caso.

Has declarado que sientes una «obsesión», una «adrenalina» cuando se te presenta un caso y comienzas a interpretar. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha generado esa adrenalina?

Un asesino y violador en serie sádico, por la cantidad de material que había que analizar y ya quería tener leído y visto todo apenas me llegó.