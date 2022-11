“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno”, comenzó diciendo. “Estoy muy bien, estoy muy tranquila, no voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada, simplemente quería contarles”, dijo Kristina Lilley en su cuenta de Instagram. Archivado como: Kristina Lilley tiene cáncer

“De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones y eso es lo que me hace fuerte”, señaló. “También aprendo que es importante hacerse el autoexamen , cuidarse y estar pendiente de uno mismo”, reveló de acuerdo con la revista People. Archivado como: Kristina Lilley tiene cáncer

Kristina Lilley tiene cáncer: Su reacción luego de que la diagnosticaran con cáncer por primera vez

Hace algunos años atrás, Kristina Lilley dijo que cuando al principio le diagnosticaron el cáncer, ella se asustó muchísimo, lo cual es bastante entendible. Sin embargo, declaró que tomó las fuerzas que necesitaba por el bien de su familia, pues no se dejaría derrotar.

“Afortunadamente fue temprano, fue en una etapa in situ, quiere decir que no está haciendo metástasis en ninguna parte. Fue muy difícil porque me dio mucho miedo y después decidí que yo iba a salir adelante y que me iba a recuperar. Y tomé fuerzas de mi hija, mi mamá, mi otra hija, mis mascotas, mis amigos más cercanos y salí adelante”, dijo al programa de televisión colombiano Bravíssimo. Archivado como: Kristina Lilley tiene cáncer