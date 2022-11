Fue hace poco más de un mes que por medio del Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, se le cuestionó a Sandra Vidal el por qué había creído que Mariana González era un hombre, cosa que negó haber dicho y se visualizó confundida mientras que estaba con otras compañeras del programa. En un video compartido por Nelssie Carrillo, le preguntan a Mariana González su opinión acerca de las declaraciones que Sandra Vidal hizo, en donde supuestamente la llamó ‘transgénero’ o ‘transexual’. “Sandra Vidal hizo referencia que tu eres transexual, ¿Tú qué opinas de eso?’, le preguntaron.

A lo que la novia de Junior respondió: “¿Sabes qué? Ella es un amor de persona, creo que se mal interpretó. Yo amo, que me llegaran a decir eso, al contrario ‘La más guapa’, ‘la más arreglada’ siempre le van a decir. A una que no se arregla, que no se produce, pues nunca le van a decir eso”, dijo la influencer. Archivado como: Novia de Vicente Fernández Jr