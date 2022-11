Andrés Guardado se pone de lado de Messi tras controversia con Canelo

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, tuiteó Canelo. AP indicó que Messi se estaba quitando el botín derecho cuando, aparentemente sin querer, movió la camiseta que había intercambiado con un jugador mexicano tras el triunfo por 2-0. La prenda estaba en el piso mientras los argentinos celebraban en el vestuario. Archivado como: Andrés Guardado se pone de lado de Messi

Sin embargo, mucha gente ha demostrado sentir decepción, ahora no solamente por el acto que hizo Lionel Messi con una playera de la Selección Mexicana, pues ahora están enfurecidos con el futbolista mexicano Andrés Guardado, quien compartió su punto de vista sobre toda esta polémica.

Sin embargo, cuando todos pensaban que se pondría del lado de Canelo Álvarez , Guardado expresó su apoyo ante Lionel Messi y dijo lo siguiente: "He tenido la fortuna de enfrentarlo en España durante muchos años, de vivir momentos como con mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente el Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo entender la reacción que tiene de ofenderse de ver la playera en el piso", expresó de acuerdo a informes del portal mexicano.

Andrés Guardado se pone de lado de Messi: “Me parece una tontería”

Por si no fuera poco, el enojo de muchos ha sido que el capitán del equipo mexicano expresó que Lionel Messi es una persona cercana a él y además, asegura que no lo hizo con ninguna mala intención. Además, dijo que el argentino ha tenido bastantes ‘detalles’ con él:

"Para mi, realmente me parece una tontería de lo que se está hablando, porque no tiene mayor importancia para mí, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino con muchos compañeros de profesión", reveló en rueda de prensa el capitán de la Selección Mexicana.