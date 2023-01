El pleito de nunca acabar

Juan Rivera reacciona a los rumores de que su hermano Lupillo lo celaba con Mayeli Alonso

¿Qué dijo el youutuber y productor musical?

No ha sido el mejor inicio de año para el youtuber y productor musical Juan Rivera, quien luego de que revelara que se encontraba en Culiacán, Sinaloa, el día que fue detenido Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, reacciona a los rumores de que su hermano Lupillo lo celaba con Mayeli Alonso, quien ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

“‘Nunca la hubieran conocido si hubiera sido celoso’, ¡oye! Tú no eras dueño de mí. Entonces, ¿por qué me celabas tanto con tu hermano Juan?, ¿por qué me celabas tanto con Juan? Porque Juan quedó hasta traumado con eso, o sea, explicame ahora, les voy a decir que Juan sí quedó traumado con eso”, dijo la empresaria en una transmisión en vivo.

Juan Rivera ofrece reveladora entrevista

En una reveladora charla que tuvo con el programa De primera mano, video que está disponible en el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento, el productor musical y youtuber Juan Rivera comentó en primer lugar que su tema musical El herido, de reciente estreno, habla sobre todo lo que sintió durante el transcurso del 2022.

“El dolor de tantas cosas sucedidas, el sufrimiento que a veces uno carga, creo que a veces hay personas que lo quieren ver a uno en los suelos y que lo quieren ver acabado, pero gracias a Dios todavía tiene uno cómo defenderse y cómo ponerse las agallas de salir adelante y pues espero que le guste a alguien”, dijo el hermano de Jenni Rivera con su característico sentido del humor.