“Estoy perdida en la tristeza y en el llanto, una vez más vuelvo a sentir un dolor profundo en mi corazón”, fueron algunas de las palabras que expresó la periodista de origen dominicano en ese entonces, pero esa no ha sido la única muerte con la que ha tenido que lidiar, pues meses después de la pérdida de Chanel su compañero peludo llamado Coco también murió tras 16 años junto a ella.

La situación y el asimilar que su fiel compañera ya no está con ella ha sido muy difícil de superar para Gelena Solano, razón por la que en plena transmisión del programa de ‘El Gordo y La Flaca’ la querida periodista dominicana no soportó más y se soltó a llorar tras recordar a su ‘hijita’.

La periodista dominicana acudió a la red social de Instagram y a través de sus historias reconociendo lo doloroso que le resulta ser el ya no tener con ella a sus amigos perrunos y la decisión que ha tomado, “Como tú mi Chanelita no existirá otra jamás! Aun te sigo llorando, extrañándote y recordándote. Fuiste, eres y serás siempre parte de mi #comotu #nohaydos pero ya es tiempo de continuar y de brindarle amor a otro canino”, señaló.

Aunque eso no fue lo único que la querida periodista dominicana de ‘El Gordo y La Flaca’ compartió con sus seguidores y recordando a sus amados hijos de cuatro patas, añadió una historia más en donde la podemos ver posando con ambos perritos mientras los abraza con una gran sonrisa en el rostro. Archivado como: Gelena Solano toma decisión.

Posteriormente agrego una storie más mostrando otra fotografía de ambas con otro emotivo mensaje, “Siempre serás mi niña pero ya no puedo más con este dolor y esta tristeza, ni mucho menos pasar unas navidades tan tristes sin ti y sin Coco… La muerte de ustedes me destrozó el alma y siempre los llevaré en mi corazón. Gracias por tanto amor”, compartió Gelena Solano a través de redes sociales.

La dominicana tiene pensado en llevar a su hogar a un nuevo amigo peludo

“Descansen mis niños, ustedes siempre vivirán en mi corazón y en mi diario vivir, pero yo necesito y debo dejarlos descansar aunque no existe un día que no piense en ustedes y así no puedo seguir”, compartió por último la carismática periodista con sus fieles seguidores afirmando que es momento de continuar hacía adelante.

Gelena Solano ha querido tomar cartas en el asunto y ha tomado la importante decisión de llevar a casa a otro amigo peludito que le ayude a aliviar el gran dolor que la partida de Chanel y Coco le han dejado en su corazón y comenzar una nueva vida, sin olvidar a sus fieles amigos de cuatro patas por supuesto, People en Español también lo confirmó. Archivado como: Gelena Solano toma decisión.