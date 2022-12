Se trata de la conductora mexicana Penélope Menchaca, quién no pudo contener el llanto luego de recordar una dura y difícil pérdida que ha atravesado en su vida y al momento de hablar del tema, sus ojos se inundaron de lágrimas que no tardaron en rodar por sus mejillas.

Apenas es el segundo día en que la nueva etapa de ‘Hoy Día’ es mostrada y con ello un emotivo momento por parte de una de las conductoras de Telemundo y no, no se trata de la Chaparrita de Oro quién se robó el show, sino una de las nuevas integrantes que en cuestión de segundos se soltó en llanto en pleno programa.

Penélope Menchaca revela que su nieto falleció el pasado mes de septiembre

“Fueron nueve meses en los que era una montaña rusa de emociones en las que de repente estaba muy bien, de repente estaba muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió”, reveló con evidente dolor en el alma Penélope Menchaca ante las cámaras del matutino de Telemundo.

“Ese chiquito estaba siempre sonriendo, no importaba que se la pasaba en el hospital, no importaba nada, pero yo creo que la parte más complicada de todo y no quiero decir que yo sufrí más que mi hija, simplemente sufro como abuela porque obviamente el perder a mi nieto es terrible pero el ver a tu hija que las piernas no la detienen que no hay un dolor más grande”, continuó compartiendo la exconductora de Venga La Alegría. Archivado como: Penélope Menchaca rompe llanto.