La bella dominicana conoció a su prometido Vicente Saavedra en el 2018, y desde entonces, se enamoraron perdidamente. En una entrevista con la revista “Hola”, Clarissa declaró que estaba bastante emocionada y feliz de que su papá la acompañe: “Voy a tener la oportunidad de que mi papá me camine, yo tenía miedo como que… no sabía que iba a pasar con mi vida amorosa”, dijo a la revista.

Clarissa Molina indicó que, no solamente se pospuso el evento por las ‘cositas’ que mencionó que se interpusieron, si no que la modelo dominicana tiene algunos proyectos en mente: “Hay proyectos el año que viene”, indicó de acuerdo a la revista People en Español.

Clarissa le contó a la revista Hola meses atrás, que está perdidamente enamorada de su esposo y que, es el hombre con el que quiere pasar el resto de su vida. “Feliz en esta nueva etapa de de mi vida. Desde que lo conocí sabía que era el hombre con el que me iba a casar, pero no sabía si este señor me iba a hacer la pregunta en esta época. Al final del día, el amor no tiene tiempo ni espacio”.

La increíble propuesta de matrimonio se llevó a cabo durante unas vacaciones en las Islas Vígenes en marzo del 2022. Según indicó la revista People, Vicente Saavedra tiene 3 hijas, Gia Isabella y Ava Mar. Según reportó la revista, una de las cosas que enamoraron a la modelo dominicana, fue la relación que su prometido tiene con sus hijas.