Uno de los sucesos que más quedan marcados en la vida de las personas es pasar por un duelo, cada pérdida de un ser querido lastima el alma pero hay que reconocer que no existe dolor más grande para una madre que darle el último adiós a un hijo tras no haber podido estar presente.

Ronnie Turner muere tras complicaciones para respirar a los 62 años

Los informes proporcionados por el medio citado revelan que, el hijo de Tina Turner murió después de una constante lucha por respirar y mantenerse con vida. Después de que la persona realizó la llamada al 911 de inmediato los paramédicos llegaron al lugar de los hechos, todo ocurrió en San Fernando Valley, Los Ángeles.

Los paramédicos de manera rápida comenzaron con la maniobra de RCP, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el segundo hijo de la intérprete de ‘What’s Love Got to Do with It’ no pudo ser salvado y a los pocos minutos de que el equipo de primeros auxilios hicieran todo lo posible, Ronnie Turner fue declarado muerto. Archivado como: Muere hijo Tina Turner.