Siguen las reacciones tras la boda entre Jennifer López y Ben Affleck

Se dice que Jennifer Garner, ex del actor, estaría feliz de ‘deshacerse’ de él

“Qué gran peso te has quitado de encima”, le dicen algunos admiradores a la actriz “De lo que te has salvado”. Días después de que se llevara a cabo una de las bodas más esperadas del año entre la cantante y actriz Jennifer López (JLo) y el actor y director Ben Affleck, se dice que su ex, Jennifer Garner, estaría feliz de ‘deshacerse’ de él y las reacciones de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. De acuerdo con información de People en español, contrario a lo que muchos pensarían, entre Jennifer y Ben hay muy buena relación a pesar de todos los problemas por los que pasaron, entre ellos el alcoholismo de él, incluso la actriz estuvo invitada a la boda, pero no pudo asistir por compromisos profesionales, o eso fue lo que se comentó. La boda entre JLo y Ben Affleck fue una ‘liberación’ para Jennifer Garner Según reportes de Page Six, personas cercanas a Jennifer Garner comentaron que para la actriz la boda entre JLo y su ex Ben Affleck fue una ‘autentica liberación’. Se dice también que la protagonista de películas como Si tuviera 30, The Adam project y Elektra, entre muchas otras, está emocionada por ‘haberse quitado de encima a un cuarto hijo‘. “Jen (refiriéndose a Garner) siempre ha actuado de la misma manera, sin importar con quién ha estado Ben. Tiene hijos, así que si sufre otro episodio, o cae de nuevo, sería también su problema”, compartió esta misma fuente a Page Six. Cabe recordar que la pareja estuvo casada por más de 12 años, procreando tres hijos: Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth y Samuel.

Apoyan a la ex de Ben Affleck, ¿y JLo? No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a la noticia de que Jennifer Garner estaría feliz de ‘deshacerse’ de su ex, Ben Affleck, tras su boda con la cantante y actriz Jennifer López (JLo): “Por fin se desligó de él”, “Jennifer, que gran peso te has quitado de encima, ahora que lo aguanté otra, de lo que te has salvado”, “Chica afortunada”. “Del bollete que salió”, “Que fue una mala persona y malagradecido y mal marido borracho, todo mundo lo sabe”, “Tiene que estar súper feliz, por fin, pudo salir de un alcohólico, el problema ahora es de otra!”, fue lo que expresaron algunos usuarios (Archivado como: La ex de Ben Affleck estaría feliz de ‘deshacerse’ de él tras su boda con JLo).

JLo se pone furiosa con algunos invitados de su boda Aunque se encuentra en Italia disfrutando de su segunda luna de miel junto a su esposo, Ben Affleck, JLo estalló contra las personas que no respetaron su privacidad y filtraron a los medios uno de los momentos más especiales de su boda. En días recientes, circuló un video en las redes sociales en el que aparece bailando y cantando especialmente para su ahora esposo. A pesar de que este fue un momento privado, varios medios han asegurado la canción, inédita, se llama Can’t get enough y está dedicada al protagonista de Pearl Harbor. Pero la nueva señora Affleck no se tomó nada bien que una parte de su intimidad fuera exhibida sin su consentimiento, por lo que aseguró que la grabación se trataba de un “robo”, ya que lucraron con su vida.

“Esto fue tomado sin nuestro permiso” JLo explicó que los videos que se filtraron fueron tomados sin su permiso ni del de su ahora esposo, Ben Affleck. También explicó que la persona o personas que lo hayan hecho se aprovechó de ella, de su confianza y de su felicidad, incluso mencionó que todos los invitados firmaron un acuerdo de confidencialidad para evitar dar detalles a la prensa. “Quienquiera que lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo están sacando todos porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda”, agregó. Por último, explicó que sí desea compartir una ocasión tan importante con sus fans, pero a su tiempo y cuando ella crea que está lista para hacerlo (Con información de Agencia El Universal).