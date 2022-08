Ángela ya ha sido crítica por tener actitudes de diva

La cantante confiesa cómo la regañaba su padre

Aseguro que estas llamadas de atención le afectaron mucho

La llamada “Princesa del regional mexicano”, Ángela Aguilar ha estado en la boca de todos por su gran talento a la hora de la cantada. Aunque también se ha metido en la boca del lobo por las controversias que han rodeado su vida. En algunas ocasiones fue criticada por tener una actitud de diva.

La joven de 18 años ha demostrado el gran talento que tiene, pero también delante de las cámaras se ha dejado ver con actitudes de diva o haciendo berrinches. Ahora parece que su padre ya se cansó de esas actitudes y le ha dado regaños para que comprenda la situación, ella misma lo reveló.

Ángela se exige mucho

En una entrevista para la revista ELLE, la hija de Pepe Aguilar hizo grandes revelaciones respecto a cómo ha sido su paso por la música. Entre estas, dijo que se consideraba una persona muy exigente. La entrevistadora Natalia Chavez la cuestionó sobre eso y esto fue lo que Ángela contestó.

“Algo que tengo que trabajar y que he estado platicando con mi coach y mi psicóloga, es que nunca me conformo. Si estoy en una grabación, hago 45 tomas de una frase, y digo “otra vez”, “puede estar mejor”, hasta que mi papá me dice, “ya quedó”, “cálmate”. Soy así.”, fueran las palabras de la cantante.