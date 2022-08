Luego de eso compartió que cuando Nicolás se encontraba en la escuela las dudas en torno a su papá se comenzaron a hacer presentes, “Yo le digo a Nicolás ‘¿por qué dices que están divorciados?’; ‘Es que no me gusta decir que no está con nosotros, prefiero decir que ustedes están divorciados’ y luego me dijo, ‘quiero una foto de mi papá y lo quiero conocer’ como a los 9 años”, compartió la actriz, quien entre risas reveló que terminó buscándola en Google.

Nicolás no tiene mucha comunicación con Ernesto Zedillo Jr, quien es su padre

Posteriormente la integrante de Pandora le cuestionó si continúan en constante comunicación por lo que la actriz respondió que “No mucho pero ya se conocieron y yo no estaba, yo estaba con una amiga haciendo una dieta entonces me entra una llamada y me dice ‘mamá me está tratando de contactar y me dice que me quiere conocer’ y le dije ‘mijito pero yo estoy acá’; ‘Es que dice que viene para la casa’… Para él fue muy bueno”, señaló la actriz.

Ante esto de forma inmediata varios usuarios internautas acudieron a la caja de los comentarios para manifestar su opinión, "Eso no es un verdadero padre", "Él conoció a su papá para el tuvo que haber sido una emoción", "Que bien, es su papá", "El padre que no quiso estar cuando el hijo estaba en el vientre", "Están hablando de un niño", compartieron algunos internautas.