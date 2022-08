¿Hay más pistas sobre su relación?

En las imágenes que compartió en Instagram sobre su viaje de vacaciones con amigos, se desenvuelven mayores pistas sobre la relación que sostiene con el popular actor. En una de las fotografías donde luce un traje de baño en colores neutros, Silvia hace especial énfasis en unos lentes de sol que está portando y que, al parecer, reflejan a Flavio.

“LA PLAYA. Y en mis lentes, Flavio Medina, my love“, escribió en el pie de imagen la actriz. El actor, no paso desapercibido este momento y le comentó: “Te amo, shingao”. Los me gusta en el comentario del actor no se hicieron esperar y claro está, los halagos sobre la apariencia de Silvia también comenzaron a surgir en la red social.