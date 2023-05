La diva del Bronx se descaró con traje de baño

La actriz dejó poco a la imaginación mientras hacía promoción de su nuevo producto

Las cosas no salieron como planeo y le llovieron las críticas

Jennifer Lopez ha dejado poco a la imaginación de sus seguidores y posa descaradamente en un traje de baño color amarillo. Y es que la famosa celebridad se encuentra haciendo promoción de uno de sus nuevos productos en el cual decidió desempeñarse como modelo.

Sin embargo, las cosas no resultaron como la cantante habría planeado. Y es que mientras posa de manera atrevida con la reveladora prenda, las críticas no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, los cuales no están de acuerdo con su nuevo emprendimiento.

Jennifer López posa descaradamente en traje de baño

JLo dejó poco a la imaginación de sus fanáticos al presentarse con un revelador traje de baño. Y es que aunque la actriz no portaba un diminuto traje de baño y en realidad se trata de una prenda de una sola pieza, ha logrado llamar la atención por sus reveladores detalles.

Y es que Lopez posa recostada boca abajo encima de una silla de playa. Gracias a la posición en la que se encuentra es posible apreciar diversos detalles de su elección de prenda para la pequeña sesión de fotos que decidió compartir con sus fanáticos en las redes sociales.