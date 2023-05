Aunque trató de parecer que estaba siendo fuerte por el suceso: «Esperamos y desesperamos, y esperamos sin esperar nada. Y así la vida y así la muerte. En estos momentos me encuentro en la sala de espera más dura que me ha tocado esperar.»

Muere madre Maju Lozano: Un difícil momento

Además, describió la situación que estaba viendo: “El goteo de la morfina cae lentamente y el monitoreo hace un juego de luces que creo me encanta, hay algo en el ritmo de ese goteo, las luces y la respiración de mi madre que me resultan fascinantes.»

«Van a ritmo y eso me gusta, me gusta lo que sucede en el silencio de esta espera. No sé qué la detiene, se lo he preguntado infinitas veces pero tampoco sé si ella lo sabe, quizás una vez más esconde un secreto».