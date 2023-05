Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción. Ahora se ha difundido que Gomita está pasando por momentos complicados en su vida, algo que ha provocado que caiga en una profunda tristeza y dolor tras la irreparable pérdida que ha tenido. Archivado como: Gomita de luto.

Gomita de luto. Una vez más el mundo del espectáculo recibe una triste noticia , para los famosos no todo es color de rosa, pues también atraviesan situaciones muy criticas y dolorosas en el transcurso de su vida y este caso no es la excepción, pues una querida conductora e influencer hispana está pasando un proceso fuerte y doloroso.

La exconductora de Televisa despide a su mejor amigo quién falleció hace poco

«Me tocó despedirme de ti también. Mi corazón está en pedacitos porque no me despedí, no pensé que te fueras ir tan pronto. Me regalaste mucho amor e hiciste latir 1000 corazones. Amigo, hermano, te voy a extrañar», colocó Aracely Ordaz Campos dentro de unas de sus historias en donde publicó un video bailando junto a su mejor amigo.

Gomita compartió muchos de los increíbles momentos que pasó junto a Omar recordándolo con cariño, sin embargo, momentos más tarde la exconductora de Televisa se dejó ver totalmente destrozada a través de sus redes sociales, «No sé ni cómo grabarles una historia, no puedo. Me siento de la ver…, me siento muy mal, perdí a mi hermano, perdí un amigo que estaba en todo conmigo que nunca me dejaba sola», comenzó diciendo. Archivado como: Gomita de luto.