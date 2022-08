La mamá de Jenni Rivera fue la primera en tomar la palabra y compartió que al mes de septiembre, en México, se le conoce precisamente como el mes del testamento: “No te cobran nada por hacerlo. Cuando yo fui, no sabía y mi mamá me dijo un día que ya se estaba llegando el mes del testamento”. La Señora Rosa recordó que su madre le dijo a cual de sus hijos quería dejarle su casa.

La Señora Rosa le dejará una casa a su hijo Lupillo

Luego de contar un hecho relacionado con una casa que compró, pero que no estaba a su nombre, la mamá de Jenni Rivera le mandó decir a su ex nuera Mayeli Alonso que no se preocupara, que justamente esa casa ya está a nombre de su hijo Lupillo en su testamento: “¿Por qué? Porque él me la regaló. Yo podía venderla, me la compraban, y gastarme todo el dinero en lo que yo quisiera, pero mi hijo con todo su amor me lo dio”.

“La gente nada más habla por hablar, no se preocupen. Si mi hijo me dio esos 10 mil dólares para comprar esa casita, yo se lo voy a devolver a él, porque tú (volteando a ver a su hijo Juan) no me la regalaste, sino que él me la dio, entonces le pertenece a Lupillo, y si alguna joya me dio él, se las voy a devolver a sus hijos”, expresó la también llamada Gran señora.