Triste noticia en el mundo del espectáculo en México

Se dio a conocer el sensible fallecimiento de la hija de la reconocida compositora Felicia Garza

Dulce María murió a los 53 años de edad a consecuencia de la esclerosis múltiple que padecía

Que en paz descanse. En las primeras horas de hoy, se informó sobre la partida de Dulce María, hija de la reconocida compositora Felicia Garza, a los 53 años de edad a consecuencia de la esclerosis múltiple que padecía. Fue hace apenas unas semanas que la autora de temas como Yo sin tu amor, Si lo sabe Dios y Con cuerpo y alma compartió que su hija tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

“Ayer apenas me avisaron que ya estaba internada. Me avisó su marido, mi yerno. Entonces, yo lo único que espero es que salga pronto y se sienta mejor. (La esclerosis múltiple) es una enfermedad que va deteriorando a la persona lamentablemente y como no hay cura, ves con tus propios ojos como la persona va perdiendo su vitalidad”, expresó en entrevista para el programa Ventaneando.

Descanse en paz Dulce María, hija de Felicia Garza

Fue en el programa Sale el sol, de Imagen Entretenimiento, que se compartió esta triste noticia. Se recordó también la entrevista que se le hizo recientemente a Felicia Garza donde abrió su corazón y reveló que su hija tuvo que ser hospitalizada debido a una infección muy fuerte en la vejiga: “Sabemos que es una enfermedad (refiriéndose a la esclerosis múltiple) que hasta ahora no se le ha encontrado la cura”.

“Es una enfermedad donde la persona va sufriendo deterioro constante, es irreversible, pero lógicamente tratamos de mantenerla con la mejor calidad de vida”, expresó en esa ocasión la artista quien naciera un 7 de septiembre en San Antonio, texas, bajo el nombre de Felipe Bojalil Garza y que fuera conocido como Felipe Gil.