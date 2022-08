“Ella claramente quería casarse con él “

En las redes sociales, varios usuarios dieron su punto de visto sobre lo que Jennifer López le hizo a su esposo, quien gozaba del momento. Cabe mencionar que la finca donde se llevó a cabo la fiesta estuvo protegida por cielo, mar y tierra, evitando que los medios se hicieran presentes en el lugar.

“Bueno… estoy un poco feliz por ellos. Ella claramente quería casarse con él y él con ella. Y bueno, ella todavía no puede cantar, pero él la ama”, “Wow, no sabía que iba a tratar de ver su primera canción en su boda”, “Cómo no te vas a casar con ella si te canta así”, fueron algunos comentarios. Archivado como: JLo canta boda