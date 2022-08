Tal como se caracteriza Bono, con un tono de humor dijo: “Fíjate que la verdad no estoy muerto, andaba de parranda. No veo ninguna justificación (para el rumor), me andaban buscando y ya me habló un amigo para decirme el chisme y no le veo ninguna justificación”.

“Que no es cierto”

Durante la entrevista agregó que fue junto a su hijo para que le pusieran nuevamente la sonda, pero pudo salir del hospital: “Me llevó mi hijo, nos fuimos al hospital y me pusieron nuevamente la sonda, nuevamente el globo. Pero te repito, eso fue hace ocho o diez días. A lo mejor me vieron entrar al hospital y ya no me vieron salir y dijeron ‘en la madre’, pero aquí estoy”.

“Que no es cierto, que voy a hacer todo lo posible para avisarles con tiempo. Sabes que se me hace curioso que me hablan para checar si si o si no, pero pues si me llevó la chingada como les voy a decir que ya me llevó la chingada”, finalizó el tema sobre los rumores de su muerte. Archivado como: César Bono muerte. DA CLICK PARA VER LA ENTREVISTA .