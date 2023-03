De series al cine: Así ha sido el salto a la fama de Jenna Ortega

La actriz, de 20 años, es una de las estrellas juveniles más populares

¿En Beetlejuice 2? Esto es lo que se sabe hasta el momento

¿Estará Jenna Ortega en Beetlejuice 2? La actriz, de 20 años, ha ganado una gran popularidad en los últimos años, pero especialmente desde 2022, cuando salió a la luz la primera temporada de Wednesday, en Netflix. Ahora, es muy probable que veamos a la estrella juvenil en la próxima producción de Beetlejuice 2.

La secuela de Beetlejuice parece ser ya una realidad, pero aún falta confirmar si Ortega aceptará un papel en la cinta; de hacerlo, se confirmaría una nueva colaboración entre Jenna y Tim Burton, quien estuvo a cargo de la dirección de Wednesday. ¡Te contamos todos los detalles!

Jenna Ortega: Los inicios de su carrera

No sería ninguna sorpresa ver a Jenna Ortega en Beetlejuice 2, y es que la actriz, de tan sólo 20 años, ha demostrado tener grandes dotes histriónicos que la han llevado a actuar desde que era una niña, en series de televisión como Jane The Virgin, Riche Rich y Stuck In The Middle.

La experiencia de Ortega como actriz infantil le dio las herramientas para cotizarse como una de las estrellas juveniles más prometedoras de la última década, talento que ha demostrado al actuar en series y películas exitosas, entre ellas You, Scream y Iron Man 3.