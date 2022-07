Hija de Nostradamus advierte la llegada de la ‘fiebre de los orangutanes’

Pero lo peor no termina aquí, ya que la Hija de Nostradamus predice la llegada de la ‘fiebre de los orangutanes, así como la variante de King Kong. La clarividente peruana quiso hacer otra lectura de cartas para saber de qué manera afectará todo esto a la economía del mundo, pero antes quiso averiguar de la llegada de otros eventos trascendentales.

“Mucho cuidado, vienen ataques cibernéticos, pero en nueve meses, viene un cambio positivo a nivel económico, aunque las cartas hablan de una energía de pánico. Las cartas también me hablan de curas de enfermedades importantes. Visualizo también que vienen apagones, no habrá luz, no habrá internet y no podremos comunicarnos”, expresó Antonella Pilar.