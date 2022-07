Confirman muerte del actor estadounidense Larry Storch a los 99 años

De acuerdo al portal de Reino Unido, The Sun, las causas de muerte no fueron reveladas. “Es con el mayor pesar que compartimos con ustedes la noticia de que nuestro amado Larry falleció mientras dormía durante la noche”, decía el tributo compartido por medio de Facebook.

Muerte actor Larry Storch: Es reconocido por estos proyectos

The sun informó que la estrella de la comedia también interpretó a varios de los familiares de Agarn en la serie, que duró solo dos temporadas, de 1965 a 1967. Además de su aparición en diferentes programas de televisión de la época de los años 60, también se distinguió por tener papeles secundarios…

Larry Storch apareció en proyectos de programas clásicos como “I Dream of Jeannie”, “Get Smart”, “Gomer Pyle: USMC”, “The Greatest Show on Earth”, “Love, American Style”, “The Love Boat” y más. El ahora fallecido actor, también tiene una amplia lista de proyectos en el doblaje. De acuerdo con la fuente ya antes mencionada, el actor de comedia era conocido por su distintivo acento del Bronx, ahí fue cuando Larry comenzó con el mundo del doblaje para prestarle su voz a distintos personajes como “Koko the Clown” y “Scooby-Doo and Scrappy-Doo”. Archivado como: Muerte actor Larry Storch