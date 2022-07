El resultado de las recientes nominaciones no tienen para nada contenta a Niurka que digamos por lo que dejó entre ver que tampoco la tomó por sorpresa al momento de compartir un video mediante su cuenta oficial de Instagram , mismo que fue subido a sus historias de dicha plataforma.

Inclusive el día que de nueva cuenta fue citada en el foro del reality, Niurka Marcos tomó venganza contra la producción de Telemundo y arremetió contra los conductores luego de que diera a conocer a través de sus redes sociales que el público no había sido quien la sacó del programa, recientemente la cubana ha dado de que hablar de nueva cuenta.

“Ahora van contra Nacho a desprestigiarle su imagen”

“Por ahí de pronto no se les ocurrirá hacerle una desprestigiadita a la gárgola, digo para que no se vean tan pend…” añadió con una expresión de molestia en el rostro Niurka Marcos con el gran estilo que la distingue. Pese a que fue mediante sus historias se desconoce la opinión de los internautas pero no se duda que la hayan llenado de mensajes tanto de apoyo como de críticas.

Por otro lado la vedette cubana compartió un video en donde aseguró que su gran enojó no fue por su salida de Telemundo sino por otro motivo: “Hay personitas tóxicas que confunden de que estoy ardida porque salí. A ver no te confundas. Yo saliendo de la casa cobraba igual que adentro de la casa y sabía antes de entrar a la casa que así es el proyecto”, señaló durante una entrevista para Proyecto Puente. Archivado como: Niurka defiende Nacho Casano.