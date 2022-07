Aseguran que hay una “invasión” de indocumentados en EEUU

En sus declaraciones, los funcionarios hablan de un estado de “invasión” de indocumentados que llegan a las comunidades y advierten que las autoridades locales tienen pocos o ningún recurso para responder. Acusaron al gobierno del presidente Joe Biden de no hacer nada frente al problema.

“Estamos siendo invadidos. Los hechos están ahí”, dijo el juez del condado de Kinney, Tully Shahan, en una conferencia de prensa en Brackettville, Texas, que retomaron medios como The New York Post. “Esto es real. Queremos que Estados Unidos sepa que esto es real. Estados Unidos no sabe lo que está pasando aquí”. Archivado como: Tráiler Migrantes México