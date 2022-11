Lleva siempre el amor de Latinoamérica

La cantante mexicana de 54 años se mostró bastante contenta con la realización de este tour mundial que comenzó en México y está finalizando en Estados Unidos, y aseguró que ella es una artista que siempre trata de dar más del 100% sobre el escenario de cada lugar en donde se presenta.

“Para mi todos los conciertos son muy importantes, y claro que hay que cerrar con broche de oro y vamos a hacerlo en Miami. Estoy muy emocionada y muy nostálgica, imagínate toda mi raza, todos mis paisanos. Tu no sabes lo que es de repente juntarnos en un lugar en donde no solamente hay gente mexicana, si no que todo Latinoamérica, gente de El Salvador, de Ecuador de Santo Domingo, Puerto Rico, Bolivia, de todas partes”, contó Gloria Trevi a MundoNOW. Archivado como: Gloria Trevi en exclusiva