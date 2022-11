¿Qué está pasando?

Canelo Álvarez de pleito con David Faitelson por ‘culpa’ de Messi

“Tú y él juntos pin… cer”, expresó el boxeador mexicano ¡Hay tiro! Vaya que la derrota que le propinó Argentina a México dos goles a cero el sábado pasado en el Mundial de Qatar 2022 caló hondo entre los aficionados al futbol y varias celebridades, entre ellas, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien salió de pleito con el comentarista deportivo David Faitelson por ‘culpa’ de Messi, Tras el triunfo de la selección albiceleste se hizo viral un video desde el vestidor de los jugadores argentinos donde se observa al que para muchos es considerado el mejor futbolista de la historia, sobre Diego Armando Maradona y Pelé, supuestamente pateando la playera que había intercambiado con algún jugador de la Selección Mexicana, y que estaba en el suelo, lo cual hizo explotar al pugilista. ¿Qué pasó entre Canelo Álvarez y David Faitelson? De acuerdo con información del portal Medio Tiempo, todo comenzó cuando Saúl Canelo Álvarez, por medio de su cuenta oficial de Twitter, lanzó la siguiente pregunta a sus seguidores: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, a lo que seguiría una serie de tweets que provocaron todo tipo de reacciones: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!!”. “Así como respeto (a) Argentina tiene que respetar (a) México!!! No hablo del país(Argentina) hablo de Messi por su mam… que hizo”, “La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”. No pasó mucho tiempo para que David Faitelson, quien ya ha estado en otras polémicas con el boxeador, reaccionara a estos tweets (Archivado como: Canelo Álvarez de pleito con David Faitelson por ‘culpa’ de Messi).

“Tú no eres mexicano”, le dice Canelo Álvarez a David Faitelson Fue el tweel que hizo Saúl Canelo Álvarez, donde menciona que le pide a Dios no encontrarse con el futbolista argentino Lio Messi, el que provocó la reacción de David Faitelson: “Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol.

¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda @Canelo, el traje de payaso. Eres un boxeador serio. Sigue así…”. Nadie se imaginaba la respuesta del pugilista: “Tú cállate, cab… que tú no eres mexicano!!! Siempre defiendes a todos menos gente de México, le tiras cag… a todo México y se la cromas a los demás, pin… hipócrita cab…”. “Tú no sabes nada… y de serio, menos!!!”, “Una cosa es que sean mejor que nosotros (en futbol), otra cosa es respeto”. Aún faltaría más…

“Tú y él juntos pin… cer” Lo que tal vez encendió más la ira de Saúl Canelo Álvarez fue cuando David Faitelson le pidió que dejara en paz a Messi y se concentrara en Bivol, refiriéndose al boxeador ruso Dmitry Bivol que le propinó una inesperada derrota al pugilista mexicano en mayo pasado. La respuesta de Canelo dejó con la boca abierta a todos: “”Tú y él juntos pin… cer”. Según reportó Marca, Bivol prefiere pelear por otro cinturón antes de pensar en el mexicano. Para calmar un poco los ánimos, el comentarista deportivo escribió lo siguiente: “Bueno, conmigo sí, a mí seguro me noqueas, pero yo insisto en Bivol. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso? Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde…”. Canelo no se dejaría: “Cobarde tú, cab… porque cuando me tienes enfrente eres un ángel”.

David Faitelson ‘provocó’ al Canelo Álvarez desde sus redes sociales El Imparcial informó a través de su portal que el comentarista deportivo David Faitelson fue el que de una u otra manera había provocado al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez al etiquetarlo en un tweet y después lanzar una serie de indirectas: “Yo creo que le ‘hackearon’ su cuenta al @Canelo… Sospecho que podría ser… Dimitri Bivol”. “Es indudable que, al mismo tiempo en que te da poder y valentía, el dinero ‘noquea’ tu educación e inteligencia…”, “¿Y desde cuando la camiseta de la selección mexicana de futbol se convirtió en la bandera de México? He ahí el problema. Confundir un simple juego, una pasión, en un asunto de patria, de dignidad y de identidad”. Así como varias personas le dieron la razón, otros se pusieron del lado del boxeador mexicano (Con información de Medio Tiempo, Marca y El Imparcial).