A raíz de eso, diversas personas se manifestaron en envidia y hasta coraje porque la niñera acudió con ellos al Mundial de Qatar 2022 mientras que ellos no pudieron, lo que hizo que la esposa de Andrés Guardado no se quedara callada y tuviera que grabar un video con la propia reacción de la niñera.

La niñera de la familia de Andrés Guardado se hace famosa

En el video se puede apreciar la descripción del mismo que indica: “Andamos bien preocupadas por los chismes. A todo hay que sacarle lo positivo… Ushi se nos hizo famosa”, todo en tono de sarcasmo ante las críticas negativas recibidas por llevar a la joven al Mundial Qatar 2022, aunque ella ha estado pasándosela muy bien y haciendo lo que todos los mexicanos hacen, apoyar a la Selección Mexicana.

Pero ese no fue el único video que la esposa de Andrés Guardado publicó pues en otro ya más seria, agradeció el apoyo de las personas que no vieron con malos ojos que Ushi acudiera con ellos al Mundial y dijo: “Nosotros sabemos realmente lo que hacemos, lo que no hacemos y no tenemos nada de lo que nos podamos arrepentir gracias a Dios…”, precisó.