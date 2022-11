Estados Unidos podría quedar fuera del Mundial de Qatar por éste motivo…

“Solo quiero reiterar que ni los jugadores ni el staff sabía nada de eso que se publicaba y algunas cosas no están en nuestro control. No nos enfocamos en lo exterior, pero lo único que podemos hacer es disculparnos por parte de los jugadores y del staff”, comentó el entrenador del USMNT. Archivado como: Estados Unidos podría quedar fuera del Mundial

“Somos solidarios con las causas humanitarias”

Por otra parte, el técnico de Irán, Carlos Queiroz, respondió a pregunta sobre la polémica por la bandera, la cual propició que la federación iraní reclamase a la FIFA la expulsión de Estados Unidos del torneo. Afirmó que no iba a recurrir a la controversia como motivación. “Si después de 42 años en este deporte como entrenador sigo creyendo que se pueden ganar partidos con estos juegos mentales, la verdad es que no he aprendido nada en el fútbol”, dijo el portugués, según la agencia de Associated Press.

“Somos solidarios con las causas humanitarias en todo el mundo, donde sea y con cualquiera”, añadió. “Si hablas de los derechos humanos, racismo, niños que mueren en las escuelas en tiroteos, somos solidarios con todas esas causas, pero nuestra misión aquí es alegrar a la gente por al menos 90 minutos”. Adams, que es negro y creció con una familia blanca, entró en un cruce de palabras con un reportero del canal iraní Press TV por la pronunciación de Irán y respondió a la siguiente pregunta: “¿Te parece correcto representar a un país que discrimina tanto a los negros?”. “Mis disculpas por pronunciar mal tu país”, replicó Adams. “Dicho eso, hay discriminación en todas partes. Algo que yo he aprendido, especialmente al vivir en el extranjero en los últimos años y tener que adaptarme y medio asimilarme a distintas culturas, es que en los Estados Unidos hacemos avances cada día”. Archivado como: Estados Unidos podría quedar fuera del Mundial