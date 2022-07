“Es que nos da miedo que nos guste”, dijo Gloria Trevi entre risas después de que ambas se dieron el beso, Mónica Naranjo le respondió “A mi no”, lo cual hizo que se escuchara que la audiencia gritaba aún más fuerte, “A mi si me da miedo porque estoy casada, muchas complicaciones para firmar el divorcio e irme con éste mujerón”, dijo Trevi mientras ambas reían. Archivado como: Gloria Trevi Mónica Naranjo se besan

Las tacharon de ‘Ridículas’

Los seguidores de la página de Instagram de Chisme No Like, en donde se publicó el video del beso entre ambas cantantes, dijeron muchos comentarios al respecto, que en realidad no son buenos, pues las criticaron sin piedad. “Ellas han probado tanto, que ya quieren algo diferente”.

"Qué ridiculez parece que ya se hizo costumbre esto porque creen que al público le gusta tanta suciedad, pero no a todos", "Ya les gustó andar copiando el beso", "Gloria Trevi está acostumbrada a eso desde hace mucho tiempo", "Entonces es la nueva moda , como la india María, ni de aquí ni de allá". (VER VIDEO)