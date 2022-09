La familia también mostró el lugar del terrible accidente

Las muestras de luto y condolencias no se hicieron esperar

¿Qué pidió la familia del querido cantante?

El mundo de la música grupera en México se vistió de luto al confirmarse la muerte del cantante de Lupe Tijerina Martínez de ‘Los Nuevos Cadetes de los Primos Tijerina’. Su propio hijo dio a conocer el fallecimiento producto de un brutal choque en una carretera en Estados Unidos el pasado viernes 23 de septiembre.

“Hoy partió mi padre en un fatídico accidente, venía de Nuevo México por el 40… Aquí estamos en su cuarto en la ciudad Victorville, no alcanzó a llegar mi viejo… A las 5 de la mañana no sé si le dio un ataque, no sé si le dio un infarto o si se quedó dormido pero el carro quedó deshecho”, dijo el hijo del cantante al confirmar la noticia.

Dicen cómo fue la muerte de Lupe Tijerina Martínez

La familia emprendió una campaña de donaciones en GoFundMe tras el repentino fallecimiento. “Nuestro querido padre se nos adelanto al cielo en la mañana del viernes 23 de Septiembre, lastimosamente en un accidente de carro perdió la vida al instante”, se podía leer en la página.

“Para todo el que lo conoció, supieron que fue un gran ser humano que siempre ayudo a los demás y que se sacaba el bocado de la boca por cualquier persona”, aseguró la familia en el mensaje de dicha campaña, que hasta el corte de esta nota había reunido poco más de mil dólares.