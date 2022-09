Hija de la estrella de TV Brooke Bailey, Kayla, muere a los 25 años

En la primera, se podía ver a la hermosa joven con un atuendo completamente blanco y botas rosas. En otra imagen aparecían madre e hija vestidas de negro con maquillaje y look impecables. Aunque lo más desgarrador fueron las fotos de Kayla cuando era una pequeña niña.

“Por siempre mi bebé, Pretty Black, también conocida como Kayla Nicole Bailey. Esto no es un adiós. Mami te verá pronto”, escribió la personalidad de televisión en una conmovedora publicación de Instagram que además acompañó con una serie de fotografías de su hija.

TRÁGICO ACCIDENTE. La hija de la estrella de TV Brooke Bailey, Kayla Bailey, muere a los 25 años en un trágico accidente , según confirmó su famosa madre en redes sociales. “Estoy agradecida por los 25 años que (Dios) me bendijo para tener SU hija”, escribió Brooke.

Aunque la estrella de la TV no habló sobre la causa de muerte de su hija, sí republicó en sus historias de Instagram una noticia en la que indicaban que la joven había muerto debido a las lesiones sufridas en un accidente automovilístico. Todavía no se han revelado mayores detalles.

La famosa de 45 años también hizo cambios en su perfil de Instagram en homenaje a su hija. “PARA SIEMPRE. Kayla Nicole Bailey 3/2/97-9/25/22 #PrettyBlack”, escribió Brooke Bailey. La madre no ha dejado de llorar la pérdida de su hija y así lo ha manifestado abiertamente en redes sociales.

“No estaba preparada”

En la historias de Instagram, Brooke retribuyó el apoyo de la gente y habló sobre el enorme corazón de su hija. “¡Mi niña es tan querida por todos ustedes! El amor y el apoyo que mi familia ha recibido hoy es irreal y muy apreciado. “¡Gracias! Kayla dejó una huella en tantas vidas. Entró a la habitación y exigió respeto, amor y atención.

“Si tuviste el placer de conocerla y ser su amiga, ella cambió tu vida para siempre. ¡Nuestro Dios! Nuestro Dios, es tan fiel. He estado ayunando y orando durante días. Pensé que era para otra cosa. Era Dios preparándome para este momento de mi vida. Aunque no estaba preparada. Estoy agradecida por los 25 años que me bendijo para tener SU hija. Amarla, abrazarla, enseñarla, consolarla. Ella era mi felicidad en la Tierra”, dijo en un desconsolador mensaje a su pequeña.