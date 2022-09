Grupo Firme supera Vicente Fernández: No toda la gente está contenta con el logro del grupo

Sin embargo, hay personas que no han reaccionado de la mejor forma con la noticia de que Grupo Firme superó el número de asistentes que Vicente Fernández algún día logró, y por ende se ha desatado una fuerte polémica en redes sociales de gente que se muestra ‘indignada’. “Ni punto de comparación con el señor Vicente, pero en gustos se rompen récords”, “Lo que nunca le van a superar a Vicente Fernández, es la voz”.

“¿A dónde vamos a parar?”, “Nunca he escuchado ni una sola canción de ese grupo, la verdad no se si cantan bien o mal, así que pues para mi, Vicente será el Rey siempre”, “No hay comparación el Señor Vicente Fernández es y seguirá siendo el Rey , leyenda de la música. No moda del 2000 que pasa y se acaba en un par de años . Cada quien hace su lucha por sobrevivir en la música. Y si no por que hay tantos que ya no se escuchan”, expresaron algunos usuarios por medio de la cuenta de Chamonic en Instagram. Archivado como: Grupo Firme supera Vicente Fernández