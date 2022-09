Confirman la muerte del cantante mexicano Lupe Tijerina Martínez

Su hijo muestra el lugar donde murió su padre

Familiares rompen en llanto en emotivo video

Hijo Lupe Tijerina canta a su padre. Las malas noticias continúan para las celebridades en este 2022, ya que este 24 de septiembre se confirmó la trágica muerte del artista mexicano Lupe Tijerina Martínez. El cantante fue voz y acordeonista de “Los Nuevos Cadetes de los Primos Tijerina”, lamentablemente perdió la vida en un accidente de auto.

La noticia de la muerte del artista musical fue dada a conocer a través de las redes sociales por su propio hijo, Joaquín Martínez, quien agradeció las condolencias recibidas por parte de usuarios y fans de su padre. De igual manera, en su publicación detalló cómo fue que su padre murió la madrugada de este sábado, según el portal Fama.

Hijo de Lupe Tijerina le canta a su padre fallecido

“Buenas noches, tardes o días, para todos los que nos han estado llamando. Muchas gracias por ese apoyo. Hoy partió mi padre, en un fatídico accidente. Venía de Nuevo México por el kilómetro cuarenta”, dijo en un comunicado en su cuenta de red social, entre lagrimas el hijo del hoy occiso.

“No alcanzó a llegar mi viejo. A las 5 de la mañana, no sé si le dio un ataque, no sé si le dio un infarto, si se quedó dormido. No sabemos, pero el carro quedó desecho. Muchas llamadas que estamos recibiendo con día, mucho apoyo. Esto no es fácil, ahorita aquí estoy en su cuarto, bien doloroso que va a ser para nosotros adaptarse a no tenerlo”, continuó diciendo.