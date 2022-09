¡No sintió lo duro, sino lo tupido!

William Valdés lanza sencillo, pero todo le sale mal y le llueven críticas en redes sociales

“Feo video y fea canción… la regó bien gacho”, le dicen algunos usuarios

“¿La nueva Tatiana, qué es esto?”. Hace apenas unos días, y luego de romper el silencio tras ventilarse sus supuestas preferencias, el actor y conductor cubano William Valdés, quien formó parte de la agrupación musical CD9, anunció el lanzamiento de su sencillo llamado Playa en la ciudad, pero con lo que no contaba era la lluvia de críticas que recibiría de los usuarios de redes sociales.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con poco más de un millón de seguidores, el presentador de televisión compartió hace unos días su alegría porque estaba a punto de cumplir uno de sus sueños: “Muchas veces me dijeron que no, muchas y muchos, nunca creyeron en mí, pero no me di por vencido. Finalmente voy a cumplir un gran sueño: este 22 de septiembre sale una canción que también es tuya”.

“Qué falta de talento!”, le dicen a William Valdés

Luego de que presentara su sencillo Playa en la ciudad en el programa Venga la alegría de TV Azteca, del cual forma parte desde hace varios años tras su paso por Despierta América, William Valdés fue objeto de una lluvia de críticas, y más tomando en cuenta que él fue de los más estrictos con Jolette, a quien se le recuerda por su paso por el reality show La Academia.

“¡Qué falta de talento! Ni el playback sabe hacer. Me sorprende que Horacio Villalobos ‘crítico de primer nivel’ esté de aplaudidor”, “Canta pésimo”, “La realidad es que hasta a sus compañeros les da pena ajena”, “Parecía que estabas en un concurso de preescolar, William”, “No cantas, no bailas, no actúas, estabas usando playback y aun así no pudiste hacer nada bien, todo lo hiciste mal, te falta todo, cantas espantoso, no sé qué haces aquí” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).