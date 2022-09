Ahora el medio de la música se viste de luto luego de que se confirmara sobre el deceso de un querido cantante, él era uno de los integrantes de ‘Los Cadetes de los Primos Tijerina’. Hace unas horas fue que la sensible noticia de su fallecimiento se dio a conocer, un hecho que ha conmocionado las redes sociales .

Muere Lupe Tijerina Martínez. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones en donde diversas personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la farándula .

Muere el cantante Lupe Tijerina Martínez tras sufrir accidente automovilístico

A través de la cuenta oficial de Chamonic dentro de Instagram es que circula el video en donde confirmaron la desagradable noticia. El pasado 23 de septiembre fue que Lupe Tijerina Martínez, vocalista de ‘Los Cadetes de los Primos Tijerina’ descendió a una mejor vida luego de sufrir un accidente automovilístico.

“Hoy partió mi padre en un fatídico accidente, venía de Nuevo México por el 40… Aquí estamos en su cuarto en la ciudad Victorville, no alcanzó a llegar mi viejo… A las 5 de la mañana no sé si le dio un ataque, no sé si le dio un infarto o si se quedó dormido pero el carro quedó deshecho y estamos dándole gracias a todos de verdad, hemos recibido muchas llamadas”, señaló el hijo de Lupe Tijerina Martínez en el video que fue posteado en Instagram. Archivado como: Muere Lupe Tijerina Martínez.