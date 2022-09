Casi tres décadas en televisión, siendo una de las favoritas y más queridas del público hispano, Jackie Guerrido honró sus 50 años hablando de su vida, tanto detalles buenos hasta unos no tan buenos, a su edad, ha logrado cumplir sus metas y sueños, pues ahora viene a contar como se ha sentido en estos años de carrera.

Jackie Guerrido cuenta peor dolor. No porque sean famosos significa que se escapan de tener malos pensamientos y sean personas positivas todo el tiempo. En televisión vemos a los presentadores luciendo de lo más relucientes siempre, pero esa no es la cara de día a día, pues es solo lo que se ve en la pantalla chica.

Las dos más duras pruebas que le puso la vida

Jackie Guerrido habló de los momentos más difíciles que ha afrontado en la vida, la desgarradora muerte de dos seres queridos como su hermano y posteriormente la de su abuela por atropellamiento, detalles de su vida que le ha costado afrontar y salir adelante.

Pero primeramente, comenzó hablando del divorcio que sufrió: “Cuando ya estaba divorciada, aprendí lo que es el amor propio, por mucho años me olvidé de mí por complacer a esta persona, me olvidé de mis gustos y de cómo era porque voy a seguir ahora tu vida, tengo que entrar en tu mundo para que todo esto funcione, y eso me hizo aprender quién yo era”, explicó sobre su divorcio con el cantante Don Omar. Archivado como: Jackie Guerrido cuenta peor dolor