Francia vs Marruecos: Los actuales campeones del mundo no esperaron mucho tiempo para hacerse presentes en el marcador. Al mimuto 5, el lateral francés Theo Hernández aprovechó un rebote en el área rival, y con un remate inesperado y acrobático, metió el balón al fondo de las redes. Es el primer gol que recibe el conjunto marroquí en esta competencia . En realidad, el gol que le metió Canadá en fase de grupos fue un autogol marroquí.

Griezmann, el faro que ilumina a los franceses en el Mundial

Francia vs Marruecos: Kylian Mbappé es la turbina. Olivier Giroud siempre dice presente en la cita con el gol. Más discretamente, pero igual de fundamental para Francia, está la figura de Antoine Griezmann. En la víspera del choque de semifinales contra Marruecos en la Copa Mundial, el seleccionador Didier Deschamps reiteró su agradecimiento al trabajo del “Principito” en Qatar en el empeño de Francia de convertirse en el primer campeón que revalida el título en 60 años.

“Tiene la capacidad de cambiar la cara del equipo”, dijo Deschamps el martes. “Siempre piensa por el colectivo antes de todo. Trabaja fuerte, no tiene reparos para hacer una entrada o tirar un pase en el ataque. Se sacrifica por el equipo. Lo hace con un mentalidad muy intensa”. El técnico no exagera en lo absoluto sobre el polifuncional jugador de 31 años, de acuerdo con información de The Associated Press.