Aunque el marcador final del partido dio la victoria a Croacia, Canadá hizo historia al conseguir su primer gol en un Mundial después de 36 años. Este logro, se convirtió en uno de los momentos más preciados y rescatables de la afición, quienes no han dudado en expresar su emoción en redes sociales y destacar el memorable momento que se vivió en la cancha.

El marcador oficial quedó en 4-1, dando la victoria a Croacia quienes no dudaron en celebrar el triunfo que obtuvieron. El preciado gol, vino por parte de Alphonso Davies, el futbolista de 22 años de edad, quien les dio momentos de gloria y se convirtió en uno de los favoritos de la afición, quiénes no han dudado en demostrar su emoción a través de redes sociales.

¡HACE HISTORIA EN QATAR 2022! Aunque Canadá no resultó ser victorioso en el encuentro que sostuvo contra Croacia, han tenido un ben desempeño y demostraron que vienen con un ánimo de vencedores después de anotar su primer gol en un Mundial después de 36 años sin ningún tipo de suerte. Esto, causó la emoción de los hinchas quienes no dudaron en expresar su emoción.

Según informó MARCA, han pasado cinco partidos para que Canadá obtenga el triunfo y puede meter un gol. Alphonso Davies, es considerado uno de los mejores jugadores del equipo y por ello, se esperaba ver la victoria para el equipo ante Croacia; pero, aunque Canadá no haya ganado el partido y quedó eliminado del Mundial de Qatar, se convirtió en un momento único para el equipo.

Alphonso Davies anotó el primer gol de Canadá en la Copa del Mundo segundos después del partido, pero el viaje del equipo al torneo más grande del fútbol terminará el jueves contra Marruecos, los líderes del Grupo F después de una sorpresiva victoria por 2-0 sobre Bélgica más temprano ese día, indicó AP.

Andrej Kramaric anotó un par de goles y Croacia aplastó las esperanzas de Canadá de avanzar a su primera Copa del Mundo en 36 años con una victoria de 4-1 el domingo, destacó la agencia The Associated Press. La clasificación de Croacia quedó definida tras el partido, y ahora deberán perseguir su sueño de quedar clasificados y evitar la eliminación.

Canadá vs Croacia: ¿La esperanza de Croacia?

Marko Livaja y Lovro Majer también marcaron para Croacia, subcampeona de Francia en el Mundial de Rusia 2018. El capitán Luka Modric, de 37 años, todavía buscaba su primer gol del torneo en lo que probablemente sea su última Copa del Mundo, informó la agencia The Associated Press.

Marruecos llegó a la cima del Grupo F con su primera victoria en una Copa del Mundo desde 1998. Pero la victoria significaba que los canadienses necesitaban una victoria contra Croacia para tener la oportunidad de llegar a la fase eliminatoria, destacó la agencia The Associated Press.