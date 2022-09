Afortunadamente la agencia de AP señaló que no hubo confirmación inmediata de muertos y heridos . El meteoro pasó de huracán a tormenta postropical el viernes en la noche, pero los meteorólogos alertaron que acarreaba vientos huracanados, lluvias intensas y marejadas fuertes.

Más de 415.000 clientes de la empresa eléctrica Nova Scotia Power —alrededor del 45% del total provincial de casi un millón— sufrieron apagones el sábado por la mañana. Adicionalmente, otros 82.000 usuarios en la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo también estaban sin electricidad. NB Power en New Brunswick informó que 44.329 de sus clientes estaban sin electricidad.

Fiona, que avanzó a gran velocidad, tocó tierra en Nueva Escocia antes del amanecer del sábado, con una potencia menor a la de huracán de categoría 4 que tuvo la víspera al pasar cerca de Bermudas, donde las autoridades no reportaron daños graves. El Centro de Huracanes de Canadá tuiteó el sábado que tiene la presión más baja jamás registrada para una tormenta que haya tocado tierra en dicho territorio.

Florida vigila a la tormenta Ian tras intensificarse

The Associated Press señaló que autoridades y vecinos en Florida seguían aún este domingo con cautela la evolución en el Caribe de la tormenta tropical Ian, que se esperaba ganase fuerza hasta convertirse en un gran huracán en los próximos días en su camino hacia el estado, pero eso no termina ahí.

El gobernador, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en toda Florida el día anterior, ampliando una orden inicial que afectaba a dos docenas de condados. Instó a la población a prepararse para una tormenta que podría descargar aguaceros sobre gran parte del estado, así como vendavales y marejadas, “Instamos a todos los floridanos a hacer sus preparativos”, dijo DeSantis en un comunicado.