Pero en el estadio Ahmad Bin Ali se apoderaron de la iniciativa y tuvieron a maltraer a Bélgica, semifinalista del Mundial de Rusia 2018. Alphonso Davies, el referente de Canadá, desperdició la mejor oportunidad de la noche cuando su penal fue tapado por Courtois, de acuerdo con información de The Associated Press.

La ausencia de Lukaku, un depredador en el área, pesa mucho en el conjunto del técnico español Roberto Martínez. Batshuayi no hizo mayor cosa aparte de su buena definición. Martínez reconoció que Canadá fue superior que su equipo, pero destacó la garra para llevarse los tres puntos: “Cuando un equipo es capaz de ganar cuando no juega bien, entonces tienes un buen margen de mejora” (Archivado como: Belgium vs Canada: Bélgica y Courtois estropean retorno de Canadá al Mundial).

Belgium vs Canada: Así saltaron al terreno de juego

Belgium vs Canada: Según reportó TV Azteca Deportes, los belgas jugaron con Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Castagne, Tielemans, Hazard y Batshuayi, mientras que los canadienses saltaron a la cancha con Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Eustaquio, Hoilett, Hutchinson, Laryea, Buchanan, Davies y David.

De acuerdo con información de Marca, los ‘Diablos Rojos’ no usaron la palabra ‘Love’ (Amor) en su camiseta por petición de la FIFA, ya que consideraban que, al utilizarla, se relacionara con uno de los festivales de música más influyentes de todo el mundo, ¿será? (Con información de The Associated Press, TV Azteca Deportes y Marca) Archivado como: Belgium vs Canada: Bélgica y Courtois estropean retorno de Canadá al Mundial