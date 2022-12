Alejandro Fantino arremete mexicanos: “Tienen complejo de inferioridad con nosotros”

El ex conductor de ESPN FC dijo que su comentario lo hacía con extrema soberbia, aunque eso implicaría que fuera atacado cuando pise tierras aztecas: “Porque los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros, los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden”, comenzó diciendo, de acuerdo al portal de Medio Tiempo.

“No les da, no pueden, no llegan. Sueñan a jugar al fútbol como nosotros, estoy hablando futbolísticamente, por supuesto. Quieren llegar a ser la Selección Argentina, no pueden, así se pinten la camiseta de celeste y blanco, dejen el verde, no van a poder”, agregó. Archivado como: Alejandro Fantino arremete mexicanos