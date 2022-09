Pilotos en guerra

“Él no estaba cerca. Me bombardeó en picado. Él me enganchó. Destrozó a Brandon Pierce (otro corredor) en el proceso. Quería hablar con él pero me despidió. Entonces, comencé a hacer Mike Tyson en su cabeza“, agregó el piloto realmente enojado por la situación.

Por supuesto, Davey Callihan no se quedó atrás y utilizó las redes sociales para ‘echarle más leña al fuego’. “Son carreras duras. Me disculpo con él primero, pero estamos luchando por nuestra vida ahí fuera. Así que hice lo que tenía que hacer“, dijo el corredor de autos.