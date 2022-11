¿Qué es OnlyFans?

¿Por qué los famosos acuden a esta plataforma?

¿Cuánto gana Fernando Carrillo en la aplicación?

El actor venezolano, Fernando Carrillo, quien incursionó en el mundo de OnlyFans el pasado mes de julio, reveló la cantidad de dinero que gana por subir fotografías de él semidesnudo. Señaló que al principio tenía un concepto equivocado acerca de la plataforma, puyes pensaba que mero contenido triple x.

Sin embargo, conforme fue manipulando la aplicación, entendió que se había ido con la finta. Famosas mexicanas como Lizbeth Rodríguez y Cerlia Lora tambien han decidio incursionar en está aplicación y hasta ahora hacen una fotuna en este tipo de contenido.

Qué es Only Fans es la primera pregunta que se hacen las personas que escuchan hablar de la plataforma en los medios de comunicación. Se trata de una red social solo para adultos en la que los creadores de contenido comparten imágenes y vídeos eróticos o sexuales de todos los tipos y categorías.

Y es que, a diferencia de las redes sociales convencionales, esta plataforma no solo no censura estos contenidos, sino que son su principal reclamo. No obstante, no todo lo que se publica en OnlyFans es erótico. También hay cuentas de chefs de renombre, artistas o estrellas del fitness que tienen un perfil y comparten fotos y vídeos con sus seguidores.