Tras darse a conocer su sensible muerte, se ha revelado la última foto publicada por el hoy occiso en un desgarrador post, siendo el pasado mes de octubre cuando se dejó ver por última vez en las redes sociales. La cual se trata de una selfie en su domicilio mostrando sus adornos de Halloween.

“Noticias muy tristes: nuestra querida voz de Batman, Kevin Conroy, murió ayer. Ha estado enfermo por un tiempo, pero realmente dedicó mucho tiempo a los contras, para alegría de todos sus fanáticos. No solo el elenco de la serie lo extrañará mucho, sino también su legión de fanáticos en todo el mundo”, escribió Pershing en una publicación de Facebook. Archivado como: Última foto Kevin Conroy

Le dan el último adiós

Inmediatamente, los amigos, conocidos y seguidores reaccionaron a la inesperada muerte del actor donde le dan el último adiós: “tu carrera ha brindado tanta alegría a los fanáticos como estoy seguro que tu vida a las personas que te rodean. Brillaste intensamente en la vida y no fuiste dócil a esa buena noche. Descanse en Paz, nuestro Caballero Oscuro”, comentaron en Twitter.

“Kevin trajo una luz con él a todas partes, ya sea en la cabina de grabación dándolo todo o alimentando a los socorristas durante el 11 de septiembre o asegurándose de que todos los fanáticos que alguna vez lo esperaron tuvieran un momento con su Batman. Un héroe en todos los sentidos de la palabra”, dijo Paul Dini, productor. del espectáculo animado. Con información de The Associated Press, New York Post y CNN. Archivado como: Última foto Kevin Conroy