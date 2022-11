“Los equipos llevan años invirtiendo en sus categorías inferiores”

El arquero estadounidense Matt Turner presagia más resultados inesperados. “Se ve que el mundo del fútbol se está igualando en muchos aspectos”, afirmó. “Los equipos tienen aviones de juego. Los equipos llevan años invirtiendo en sus categorías inferiores. Creo que el mensaje es que cuando tienes un equipo que se ha creído el mismo mensaje, puedes ganar a cualquiera, cualquier día”, apuntó.

Si Estados Unidos quiere ser el protagonista de otra sorpresa del Mundial, tendrá que contener un ataque inglés que se mostró implacable contra Irán, con dos goles de Bukayo Saka. “Creo que está bastante claro que es una de las jóvenes estrellas del fútbol mundial”, dijo Turner, su compañero en el Arsenal. “Es un jugador de primer nivel y no hace falta que yo le diga a nadie en nuestro equipo el peligro que representa en el juego. Está marcando goles de muchas formas. Ha evolucionado mucho, ha madurado”. Con información de la Agencia The Associated Press. Archivado como: Estados Unidos vs Inglaterra