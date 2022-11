“Definitivamente pensé que la atrapada de CeeDee fue un touchdown”, dijo Prescott después de su décima victoria consecutiva sobre los Giants (7-4). “Fui a la línea de banda, se me cayó el casco y todo. “El Whac-A-Mole fue genial. Los muchachos me lo contaron a principios de semana. Estaban preocupados por ser multados o recibir una sanción. Dijimos: ‘Asegúrate de tener dos touchdowns arriba’. Tenemos un par de tipos que pueden ayudar con la multa. Entonces, anímate’”.

“No tenía una visión clara”

Mike McCarthy impugnó la decisión de que el toe-tapper estaba fuera de los límites. El árbitro Scott Novak fue bastante específico al confirmar la decisión, diciendo que un talón tocó la línea de fondo antes de que el segundo pie bajara. Los Cowboys, y Lamb , estaban tan seguros de que se anularía que tenían su unidad PAT en el campo después de ver la repetición.

"No tenía una visión clara de eso, solo basándome en la información, así que realmente no estaba seguro de si él bajó el talón o no", dijo McCarthy. "Sabía que tenía la parte delantera de su pie en base a lo que vimos arriba". Elliott tuvo 92 yardas por tierra, el máximo de la temporada, y los Cowboys superaron dos intercepciones de Prescott, quien lanzó para 261 yardas. Con información de la Agencia The Associated Press.