Bills vs Lions. Los Buffalo Bills irrumpieron en la fiesta de Acción de Gracias de Detroit y se sintieron como en casa para lograr su segunda victoria en cinco días en el Ford Field. Tyler Bass hizo un gol de campo de 45 yardas que rompió el empate con 2 segundos restantes después de fallar un punto extra al final del último cuarto, lo que llevó a Buffalo a una victoria de 28-25 sobre Detroit el jueves.

Allen lanzó un pase de touchdown de 5 yardas para dar la ventaja a Diggs con 2:40 por jugar, pero Bass falló el punto extra para poner el 25-22 después de que el pateador igualara su récord y el de la franquicia con seis goles de campo en un partido de ocho puntos. ganar a los Browns el domingo.

Los Lions convirtieron cuarta y 1 desde el medio campo con un final de 7 yardas de Amon-Ra St. Brown para preparar el gol de campo de 51 yardas de Michael Badgley que empató el juego con 23 segundos para el final. Badgley falló un gol de campo de 29 yardas al final del tercero y Jared Goff fue capturado por un profundo en el mismo cuarto y esos errores resultaron ser costosos.

“Les dije que esto debería doler”

Detroit (4-7) perdió la oportunidad de ganar cuatro juegos consecutivos por primera vez desde 2016 y perdió un sexto juego consecutivo, un récord de la franquicia, en el Día de Acción de Gracias. “Les dije que esto debería doler”, dijo el entrenador Dan Campbell. “Tuvimos la oportunidad de ganar y no lo logramos, pero no creo que haya sido un paso atrás. Estoy frustrado, pero estamos mejorando”.

El tackle defensivo de Buffalo, Ed Oliver, forzó y recuperó un balón suelto en la primera mitad, lo que llevó a Allen a la carrera de touchdown de 3 yardas que desempató en el segundo cuarto. Oliver también capturó a Goff por un profundo, tres jugadas después de que Allen lanzara una intercepción en la yarda 4 de Detroit, para poner a los Bills adelante 19-14 al comienzo del tercer cuarto. Con información de la Agencia The Associated Press.