El conductor chileno lamenta que ‘el conejo malo’ se olvide de él después de llevarlo por primera vez a la tv

“Lo he llamado varias veces… pero después no me contestó, pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar.’ A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’. A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete”, dijo Don Francisco durante la entrevista que realizó para el programa ‘Meganoticias Alerta‘

Cabe señalar que Bad Bunny fue uno de los invitados estelares al programa de Don Francisco en el 2018 y fue el mismo conductor quién mediante su cuenta de Instagram compartió el grato momento, “Verificado

Gracias @badbunnyPR por visitarnos. Espero que sea el primero de muchos encuentros”, escribió en ese momento, según lo señaló People en Español y a su vez el portal de Telemundo Laredo. AQUÍ EL VIDEO EN REDES. Archivado como: Don Francisco critica cantante.