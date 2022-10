Las cuidadoras no pidieron ayuda y cuando fueron por el pequeño lo encontraron “moradito”

“Él estaba moradito, ya él estaba muerto… Estaba en la colchoneta, medio cuerpo estaba salido y la otra mitad en la colchoneta”, señaló Lorena Gómez, tía del pequeño Adrián quien falleció a sus 2 añitos. En medio de su desesperación la joven salió en búsqueda de ayuda pero ya era demasiado tarde.

Lorena comentó que no entendía el porqué las cuidadoras no hicieron lo posible por contactar a ambulancias, bomberos, policías, a quién fuera para socorrer al pequeño Adrián al momento de ver que ya no estaba respirando, sin embargo las responsables de cuidar a los menores no hicieron nada. Archivado como: Madre encuentra muerto bebé.